Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Yılmaz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğrafını seçen Yılmaz, "Çevre-yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafını oylayan Yılmaz, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" karesini seçti.

Vali Yılmaz, fotoğrafları çeken AA foto muhabirleri ile muhabirlerini tebrik etti.

Beş kategoride de çok değerli fotoğrafların yer aldığını dile getiren Yılmaz, "Seçimimizde tabii bizleri de çok etkileyen deprem vardı. Gazze ile ilgili fotoğrafımızı seçtik, çevre ve doğa ile ilgili fotoğrafımızı seçtik. Yine gururumuz Türk yıldızlarının fotoğrafı çok güzeldi. Ayrıca 'Filenin Sultanları' fotoğrafına oy verdik. Bizleri gururlandıran Filenin Sultanlarına teşekkür ediyoruz." dedi.