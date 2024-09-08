Osmaniye ve Adana'ya Sağanak Uyarısı

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Osmaniye ve Adana'nın bazı kesimleri için yerel kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 20.00'ye kadar Osmaniye'nin kuzey ilçeleri ile Adana'nın Kozan ilçesinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.