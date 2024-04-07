Osmaniye geneli ve Adana\'nın doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Bayramlaşma Ziyaretlerine Devam Ediyor

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayramlaşma ziyaretlerine bugün de devam etti. Yeşilbelde, Karacasöğüt, Çamlı, Çetibeli'de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ünlü, 'Mahallelerin sorunlarını daha iyi tespit ve çözüm için her zaman kapınızı çalacağız. Sizlerle hep iç içe, yan yana olacağız' dedi.