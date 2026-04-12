Osmanlı-İspanya Antlaşması'nı İki Asır Sonra Hayata Geçiren Elçi Bouligny'nin Sürgünü

Osmanlı- İspanya ilişkileri, kuruluş yıllarına kadar uzanır ve özellikle 16. yüzyılda Akdeniz ve Kuzey Afrika'da çekişmelerle devam etti. 1577'de mütareke yapıldı ve uzatıldı, ancak dostluk antlaşması için yapılan girişimler 17. ve 18. yüzyıllarda genellikle başka ülkelerin engellemeleriyle sonuçsuz kaldı.

Üçüncü Carlos döneminde ilişkiler iyileşti ve 1782'de Don Juan de Bouligny'nin çabalarıyla Osmanlı-İspanya Ticaret Antlaşması imzalandı. Bouligny, İspanya'nın ilk daimi elçisi olarak İstanbul'da görev yaptı, ancak 1799'da Fransa'nın Mısır'ı işgali sonrası Fransız yandaşlığıyla suçlanarak 'istenmeyen adam' ilan edildi ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.