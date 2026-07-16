Osmanlı Kapalı Çarşısı Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika
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Osmanlı Kapalı Çarşısı Yeniden Hayat Buluyor

Osmanlı Kapalı Çarşısı Yeniden Hayat Buluyor
16.07.2026 16:49
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Suriye'nin Humus kentindeki tarihi çarşı restorasyonla eski canlılığına kavuşuyor.

Suriye'nin Humus kentinde bulunan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski canlılığına kavuşuyor.

Humus kent merkezinde yer alan ve kesme siyah bazalt taş mimarisiyle öne çıkan tarihi çarşı, yıllar süren çatışmaların ardından ticari hareketliliğini ve geleneksel zanaatların canlılığını yeniden kazanmaya başladı.

Osmanlı döneminde inşa edilen ve yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahip çarşı, Humus'un en önemli tarihi ve ticari merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Esnafı ve alışveriş yapanları olumsuz hava koşullarından korumak amacıyla kemerli ve kapalı çatı sistemiyle inşa edilen tarihi çarşı, özgün mimarisiyle dikkati çekiyor.

Çarşının merkezinde yer alan tarihi Osman Ağa Hamamı da bölgenin önemli simgeleri arasında yer alıyor.

Savaşın yol açtığı ağır yıkım ve bombardımanlara rağmen ayakta kalmayı başaran tarihi çarşı, restorasyon çalışmalarıyla birlikte yeniden hayat buldu.

Bakır dövme, demircilik, tekstil, ipekçilik, giyim, iplikçilik ve bayrak dikimi gibi geleneksel zanaatların sürdürüldüğü Osmanlı Kapalı Çarşısı, bölgenin tarihi kimliğini yeniden canlandırıyor.

"Dünyada birçok ülke gezdim, burası gibi bir mimari ve düzen görmedim"

Çarşının kurucusu Osman Ağa el-Cundi'nin torunlarından 68 yaşındaki Hacı Hezzaa Muhammed Abdülhamid el-Cundi, AA muhabirine, çocukluğunun geçtiği bu tarihi mekanın yeniden canlanmasını gururla izlediğini söyledi.

Babasının ve dedelerinin yaşadığı mahallede doğup büyüdüğünü anlatan Cundi, şöyle konuştu:

"Büyük dedemiz Osman Ağa el-Cundi, Humus halkının tüm ihtiyaçlarını tek bir yerde karşılayabilmesi için bu büyük projeyi hayata geçirmiş. İnsanlar uzak mesafelere gitmesin diye sarrafları, kumaşçıları, sebzecileri ve tüm esnafı bir araya toplayan muazzam bir ticaret merkezi inşa ettirmiş. Dünyada birçok ülke gezdim ancak burası gibi bir mimari ve düzen görmedim."

"Çarşımız yeniden kapılarını açtı ve eski ruhuna kavuşuyor"

Çarşının iç savaş boyunca büyük yıkıma maruz kaldığını ancak sağlam yapısı sayesinde ayakta kaldığını vurgulayan Cundi, şunları söyledi:

"Çarşımızın mimarisi bu yıkıma direndi. Şimdi insanlar dükkanlarına ve evlerine geri dönüyor, buraları temizleyip onarıyor. Çarşımız yeniden kapılarını açtı ve eski ruhuna kavuşuyor."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Osmanlı, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmanlı Kapalı Çarşısı Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika

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