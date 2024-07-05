Osmanlı Şairlerinin Felsefesi ve Şiirin Medeniyet İnşasındaki Rolü Araştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmanlı Şairlerinin Felsefesi ve Şiirin Medeniyet İnşasındaki Rolü Araştırılıyor

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazire Erbay'ın yürütücülüğünü yaptığı projeyle, Osmanlı şairlerinin felsefesi ve şiirin medeniyet inşasında oynadığı rol araştırılıyor. Proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığından (TÜBİTAK) destek aldı. Proje kapsamında Osmanlı şairlerinin felsefesi ve şiirin medeniyet inşasındaki rolü eski kaynaklardan araştırılıyor. Bu proje, Klasik Türk Edebiyatı alanında TÜBİTAK tarafından nadir olarak kabul edilen projelerden biridir.

05.07.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazire Erbay'ın yürütücülüğünü yaptığı projeyle, Osmanlı şairlerinin felsefesi ve şiirin medeniyet inşasında oynadığı rol araştırılıyor.

Doç. Dr. Nazire Erbay'ın yürütücülüğünü yaptığı "Dilin Sürekliliği Bağlamında Klasik Türk Şiir Felsefesinin 'Divan'lar Üzerinden Gösterge Bilimsel Yöntemle Belirlenmesi ve Bugünün Türkçesindeki İzdüşümlerinin Tespiti" projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığından (TÜBİTAK) destek aldı.

İki akademisyenin çalışmasında bir yıl sürecek projeyle, Osmanlı şairlerinin felsefesi ve şiirin bir medeniyet inşasında oynadığı rolün eski kaynaklardan araştırılmasına başlandı.

Bu alanda TÜBİTAK nadir proje kabul ediyor

Doç. Dr. Erbay, AA muhabirine, Klasik Türk Edebiyatı alanında TÜBİTAK'ın nadir olarak proje kabul ettiğini söyledi.

Klasik Türk şiirinin genç nesillere farklı yönlerini tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Erbay, şöyle konuştu:

"Halktan hanedana kadar, binlerce Osmanlı şairi var çünkü şiir hanedanın desteklediği bir sanat dalı. Söz kutsal, söz ilahi olanı yansıtıyor. Resim ve heykel inanç gereği icrası yok. O zaman o medeniyetin inşasında esas olan şiir olmuş oluyor. Dolayısıyla Osmanlı şairinin de Arap ve Fars menşeli beslendiği kaynaklara, Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan bir süreçle 7 asır boyunca her şeyini, felsefesini ortaya koymuştur. Projedeki amacımız, 'Osmanlı şairinin şiiri felsefesi var mıydı' sorusuna cevap vermektir. Osmanlı şairi sadece sözle mi, salt mecazla mı oyalandı, sadece sanat yapmış olmak için mi şiir yazdı, tabii ki hayır. Bunu anlatabilmek için bu çalışmayı yapıyoruz."

Erbay, Osmanlı şairlerinin çok özel insanlar olduğunu ve dönemde şiirin halk üzerinde çok büyük etkisi bulunduğunu belirterek, "Dünyanın hiçbir edebiyatında hükümdarların şair olduğunu görmüyoruz. 2. Murad'dan itibaren Osmanlı'da sultan ve şehzade şair görüyoruz. Dolayısıyla hanedanın hamiliğinde birebir sarayda şair olmanın yanı sıra çizme tamircisinden, terziye herkes şiirle ilgilenmiş." dedi.

"Derdimiz şiirin bir medeniyet inşa ettiğini anlatmak"

Gençlere Osmanlı şairlerinin ve şiirlerinin yeniden anlatılması gerektiğini vurgulayarak, projenin çok titizlikle yürütüldüğünü anlattı.

Yüzlerce divan ve tezkirelerden okumalar yapıldığını söyleyen Erbay, şunları kaydetti:

"Yüzyıllara göre şairler seçtik. Bunun için de kadın şair de var, erkek şair de var. Bunları yüzyıllara göre tasnif ettikten sonra benzerlik ve farklılıklarına baktık. Aslında Osmanlı şairi ne yapmak, neyi anlatmak istemişti? Bunun felsefesini ortaya koymaya çalışıyoruz. Gül, saki, şarap derken hep görünen lafızla mı oyalandı, yoksa bunun arkasında anlam katmanı olarak başka şeyleri mi kastetti. Her şair aynı manzumla aynı şeyleri yazmış olabilir ama kastedilenler birbirinden çok çok farklıdır. Belirlediğimiz başlıklar var. O çerçevede okumalarımızı yaparak başlıkları doldura doldura ilerliyoruz. Derdimiz şiirin bir medeniyet inşa ettiğini anlatmak. Osmanlı şairinin şiir felsefesinin olduğunu kitaplaştırarak akademisyenlere, meraklılara sunmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Tübitak, Osmanlı, Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmanlı Şairlerinin Felsefesi ve Şiirin Medeniyet İnşasındaki Rolü Araştırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp
10:31 İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor
10:25 3 hilal dövmesini gösterdi Mesut Özil’den Almanları deli edecek pozlar 3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar
10:03 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı’ndan kalma bir el bombası çıktı 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 12:21:04. #1.13#
SON DAKİKA: Osmanlı Şairlerinin Felsefesi ve Şiirin Medeniyet İnşasındaki Rolü Araştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement