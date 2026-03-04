Osmanlı Sultanlarının Sevdası Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmanlı Sultanlarının Sevdası Sergisi Açıldı

Osmanlı Sultanlarının Sevdası Sergisi Açıldı
04.03.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rami Kütüphanesi'nde açılan sergi, Osmanlı'ya ait 57 kıymetli eseri sanatseverlerle buluşturuyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler" sergisi, Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Rami Kütüphanesi F1 Sergi Salonu'nda ziyarete açılan sergi, İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçilen 57 kıymetli eseri bir araya getiriyor.

Osmanlı sultanlarının Kabe'ye duyduğu derin muhabbet ve hizmet anlayışının sanat eserleri aracılığıyla aktarıldığı sergide Osmanlı padişahlarının hüsnühat levhaları, surre alaylarıyla Haremeyn'e gönderilen surre keseleri ve altınlar, Kabe'nin iç ve dış örtüleri, Kabe kuşağı parçaları ile usta hattatların elinden çıkmış nadide Kur'an-ı Kerim nüshaları yer alıyor.

Yurt dışından getirilen çalıntı çiniler de sergileniyor

Serginin dikkati çeken parçaları arasında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve Türkiye'ye iadesi sağlanan eserler bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri ve Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinin yoğun çabalarıyla satışı durdurularak ülkeye kazandırılan, Sultanahmet ve Rüstem Paşa camilerinden çalınmış 2 çini karo da bu özel seçkide yakından görülebiliyor.

Yüzyıllar boyunca Osmanlı sarayından Haremeyn'e gönderilen ve kullanım sonrasında özel merasimlerle İstanbul'a getirilen kutsal örtülerden örneklerin de yer aldığı sergi, ziyaretçileri adeta bir surre alayı eşliğinde hac yolculuğuna çıkarıyor.

Saray geleneği içinden süzülen ramazan ayının sevincini bugüne taşıyan sergi, Sakal-ı Şerifler ve Hazreti Muhammed'in hırkası üzerine sürülerek teberrük edilen destimal gibi kıymetli emanetleri inceleme imkanı sunuyor.

Sergi, 22 Mart'a kadar her gün saat 10.00 ile 18.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Rami Kütüphanesi, 22 Mart, Osmanlı, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmanlı Sultanlarının Sevdası Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar
Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız
Fenerbahçe’yi Gaziantep’te bekleyen büyük tehlike Fenerbahçe'yi Gaziantep'te bekleyen büyük tehlike
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Bu ismi tanımayan yok Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro’luk özel jetine binip ülkeden kaçtı Bu ismi tanımayan yok! Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro'luk özel jetine binip ülkeden kaçtı
Pehlevi Trump’tan vize alamadı Pehlevi Trump'tan vize alamadı

16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:12:56. #7.13#
SON DAKİKA: Osmanlı Sultanlarının Sevdası Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.