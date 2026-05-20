Osmanlı Tarihi Kazakçaya Çevrildi

20.05.2026 18:26
Kazakistan'da Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi eseri tanıtıldı, ücretsiz dağıtılacak.

Kazakistan'da Bilim-Qazyna Kamu Vakfı ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğiyle Kazakçaya çevrilen iki ciltlik "Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi" eserinin tanıtımı dolayısıyla tören düzenlendi.

Başkent Astana'daki Ulusal El Yazmaları ve Nadir Eserler Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Osmanlı tarihinin ve medeniyetinin yaklaşık altı asırlık birikimini ele alan eser Kazak okuyucularıyla buluştu.

Törende Bilim-Qazyna Kamu Vakfı Başkanı Seydmuhammed Abdunaim, IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile Kazakistan Ulusal El Yazmaları ve Nadir Eserler Merkezi Müdürü Jandos Boldykov konuşma yaptı.

Abdunaim, Osmanlı tarihi ve medeniyetine ilişkin bu çalışmanın, uzman akademisyenlerle işbirliği içinde Kazakçaya kazandırıldığını belirtti.

Eserin temel amacının Osmanlı tarihini Orta Asya okuyucularına tanıtmak olduğunu ifade eden Abdunaim, Osmanlı Devleti'nin kurucularının kökenlerini ata yurtla ilişkilendirmesinin bölge açısından da önemli bir tarihsel bağ oluşturduğunu söyledi.

Kazakistan'daki bazı üniversitelerde Osmanlı tarihinin okutulduğunu hatırlatan Abdunaim, bu nedenle söz konusu kapsamlı çalışmanın Kazakçaya çevrilmesinin ihtiyaç haline geldiğini kaydetti.

Abdunaim, kitapta Osmanlı Devleti'nin küçük bir hanedan yapısından büyük bir imparatorluğa dönüşüm sürecinin ayrıntılı biçimde anlatıldığını dile getirerek, "Eserde devletin siyasi yapısı, ekonomisi, kültürü, bilim ve eğitim sistemi kapsamlı şekilde ele alınıyor. Aynı zamanda sadece başarılar değil, zayıf yönleri ve gerileme nedenleri de eleştirel bir bakış açısıyla değerlendiriliyor." dedi.

Yaklaşık bir buçuk yıllık çalışma sonucunda tamamlanan ve bilimsel değerlendirmeden geçirilen kitabın ticari proje olmadığına işaret eden Abdunaim, "Bilim-Qazyna Vakfı kitabı ücretsiz dağıtacak. Üniversitelere ve bilimsel kuruluşlara ulaştırılacak, ayrıca PDF versiyonu vakfın internet sitesinde yayımlanacak." diye konuştu.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ise merkezin yaklaşık 40 yıl önce İstanbul'da kurulduğu ve yüzlerce yayın ile kültürel faaliyet yürüttüğü bilgisini verdi.

Kılıç, Osmanlı medeniyetini konu alan iki ciltlik çalışmanın daha önce Türkçe başta olmak üzere Rusça, Boşnakça, Arnavutça, İngilizce, Sırpça ve Farsçaya çevrildiğini belirterek, Kazakça baskının Bilim-Qazyna ile ortak proje kapsamında yayımlandığını söyledi.

Çalışmanın Türk-İslam medeniyetinin farklı coğrafyalardaki ortak tarihsel mirasını daha yakından tanımaya katkı sağlayacağını kaydeden Kılıç, "Türkiye'de, Altın Orda medeniyetini daha fazla tanıtmak gerekiyor. Aynı şekilde Osmanlı medeniyetinin de buradaki kardeşlerimiz tarafından daha yakından bilinmesi önemli." görüşünü paylaştı.

Kılıç, çok sayıda akademisyenin katkısıyla hazırlanan eserin Türkiye'de de geniş ilgi gördüğünü ve önemli bir başvuru kaynağı haline geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

