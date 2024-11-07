Osmonov'un Evi Müze Oldu - Son Dakika
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Osmonov'un Evi Müze Oldu

Kırgız şair Alıkul Osmonov'un evi Bişkek'te müze haline getirilerek ziyaretçilere açıldı.

07.11.2024 18:16
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Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından restore edilen Kırgız şair Alıkul Osmonov'un Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki evi müze haline getirildi.

Merkezi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türk Kültür ve Miras Vakfı, şair Osmonov'un ömrünün son üç yılını geçirdiği evin restore edilmesi için finansman oldu.

Bişkek Büyükşehir Belediyesince restorasyon işleri yapılan, yazarın kişisel ve ev eşyalarının yanı sıra kütüphanesi, el yazmaları, eserleri ve fotoğraflarının bulunduğu 83 yıllık tek katlı ev müzeye dönüştürülerek ziyaretçilere açıldı.

Müzenin resmi açılışını, Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Çıngız Esengul Uulu, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova yaptı.

"Ünlü şairin evini restore etmekten çok mutluyuz"

Raimkulova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk dünyasının ünlü şairi Alıkul Osmonov'un evini restore etmekten ve Türk dünyasının hizmetine açmaktan çok mutluyuz." dedi.

Şairin eserlerini Türk dünyasına tanıtmayı hedeflediklerini belirten Raimkulova, ilk olarak şairin eserlerini Azerbaycan Türkçesi'ne çevirdiklerini anlattı.

Raimkulova, müzeye dönüştürülen evinin özellikle öğrencilerinin şairin eserlerini tanımaları için görüntülü anlatımların hazırlandığını kaydetti.

Azerbaycan Türkçesine çevrilen kitap tanıtıldı

Kırgız şiirinin önemli isimlerinden olan Osmonov'un adını taşıyan Kırgızistan Milli Kütüphanesi'nde, şairin Azerbaycan Türkçesine çevrilen "Zamandan Zamana" adlı kitabı tanıtıldı.

Etkinliğe, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Gülbara Abdıkalıkova, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Raimkulova, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, yazarlar, akademisyenler, kurum yetkilileri ve davetliler katıldı.

Kırgız şair Osmonov'un kitabını Azerbaycan Türkçesi'ne çeviren Azerbaycanlı yazar ve Manas destanı araştırmacısı Adil Cemil'in de katıldığı etkinlikte, şairin hayatı ve dünyaya tanıtılması için planlanan yol haritası anlatıldı.

Etkinliğe katılanlar, şairin adını taşıyan müze evi ziyaret ederek Raimkulova'dan bilgi aldı.

Yetimhanelerde edebiyata adım attı

Alıkul Osmonov, 21 Mart 1915'te Kırgızistan'ın Çuy Bölgesine bağlı Panfilov ilçesindeki Kaptal-arık köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Anne ve babasının ölümünün ardından küçük yaşta ailesinden ayrılan Osmonov, büyüdüğü yetimhanelerde Kırgız edebiyatına ilgi duymaya başladı ve ilk şiirlerini yazdı.

Osmonov, Pedagojik Teknik Üniversitesinde yüksek öğrenimini tamamlamasının ardından edebiyat dergileri ve gazetelerin yazı işlerinde çalıştı.

Yazarlar Birliği üyeliğine kabul edilen Osmonov, şiirlerinde yaşadığı yerleri, emek ve hayat konularını işledi.

Verem nedeniyle 1950'de 35 yaşında hayatını kaybeden Osmonov, Kırgız halkına onlarca değerli eser bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmonov'un Evi Müze Oldu - Son Dakika

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