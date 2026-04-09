OSTİM Başkanı Aydın: 5G'de Yerli Katkı Yüzde 60'a Çıktı, Modelimiz Uluslararasılaşıyor
OSTİM Başkanı Aydın: 5G'de Yerli Katkı Yüzde 60'a Çıktı, Modelimiz Uluslararasılaşıyor

09.04.2026 09:29
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 5G teknolojisi gibi yerli projelerdeki katkıları artırdıklarını ve uluslararası yatırımları teşvik eden bir ekosistem oluşturduklarını belirtti.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM tarafından oluşturulan 7 sektörel kümede yer alan firmaların çağdaş Ahi dayanışması ile güçlerini birleştirdiğini, bu kümelerin haberleşme, savunma sanayi ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli alanlarda yerli teknolojinin ve yerli üretimin geliştirilmesi için çalışan bir model olarak kendini gösterdiğini söyledi.

Orhan Aydın, son örnek olarak Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin, yerli yetkinliklerin maksimize edilmesi ve yapılan görüşmeler sonucu, 5G teknolojisi oluşturulmasında yerli katkı oranının yüzde 60’a çıkarılması kararının alınmasında etkili olduğunu anlatarak 5G projesinde yerli firmalara yeni iş olanakları yaratılmasında başarılı olduklarını ifade etti.

Ankara’nın sanayileşmesine imza atan OSTİM’in katkılarının artık ulusal ve hatta uluslararası düzeye çıktığına dikkat çeken Aydın, Özbekistan’da OSTİM modeli ile inşa edilen Özbek – Türk Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçtiğini ve Türkiye’den birçok firmanın orada yatırım yapmaya başladığını belirtti.

OSTİM’in 17 ana sektör, 139 işkolu, 6500 işletme ve 65000 çalışanın yanı sıra vakfı, üniversitesi, teknoparkı ve kümeleriyle farklı bir ekosistem oluşturduğunu vurgulayan Aydın, ABD’deki Silikon Vadisi örneğinden hareketle OSTİM’i bir teknoloji vadisi olarak geleceğe hazırladıklarını söyledi.

OSTİM’in 1997’de OSB statüsü kazandığını ve yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında Dünya Bankası destekli GES projesi ile yenilenebilir enerjide kurulu gücünü 5 MW’a çıkaracağını açıklayan Aydın, meslek okulları ve teknoparkların OSB’lerde olması gerektiğini savunarak bu alandaki çalışmalarından örnekler verdi.

Orhan Aydın, OSTİM’in dayanışma ve iş birliği ruhuyla üretimdeki yabancılaşmayı önlediğini, yarım asrı geride bırakan OSTİM’in sadece fiziki bir sanayi bölgesi değil, yerli ve milli sanayi için küresel rekabet koşullarına uygun çalışma azmini temsil ettiğini sözlerine ekledi.

