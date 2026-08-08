Osun'da Geleneksel Demirciliğin Yaşam Mücadelesi - Son Dakika
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Osun'da Geleneksel Demirciliğin Yaşam Mücadelesi

Osun\'da Geleneksel Demirciliğin Yaşam Mücadelesi
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Nijerya'nın Osun eyaletinde demirciler, geleneksel yöntemlerle mesleklerini sürdürüyor.

Nijerya'nın güneybatısındaki Osun eyaletinde demirciler, teknolojik gelişmelere rağmen yüzyıllardır kullanılan geleneksel yöntemlerle tarım aletleri ve günlük hayatta kullanılan demir eşyalar üreterek mesleklerini sürdürüyor.

Osun eyaletine bağlı Osogbo kentindeki demirci atölyelerinde sabahın erken saatlerinde başlayan çalışma, kızgın demirin örs üzerinde dövülmesi ve şekillendirilmesiyle devam ediyor.

Kömür ateşinde ısıtılan demir, ustaların elindeki çekiç darbeleriyle tarım aletlerine, hayvan kapanlarına ve çeşitli yapı malzemelerine dönüştürülüyor.

Osogbo'daki demirciler, bir yandan özellikle kırsal kesimin ihtiyaç duyduğu araç gereçleri üretirken diğer yandan ithal ürünlerin onarımını yaparak geçimlerini sağlıyor.

"Babalarımızdan öğrendik"

Osogbo'da demircilik yapan Baba Kunle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğin kendileri için yalnızca bir geçim kaynağı olmadığını, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan bir gelenek olduğunu söyledi.

Kunle, "Biz bu işi babalarımızdan öğrendik. Babalarımız da bu mesleği yaparak bizi büyüttü ve ailemizi geçindirdi. Şimdi biz de onların bize bıraktığı bu işi sürdürüyoruz." dedi.

Mesleğin çalışma biçiminin yıllar içinde büyük ölçüde değişmediğini belirten Kunle, demirin ateşte ısıtılması, örs üzerinde dövülmesi ve el emeğiyle şekillendirilmesinin geleneksel demirciliğin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Kunle, geleneksel yöntemlerle çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, üretimde kullandıkları en önemli malzemelerden birinin odun kömürü olduğunu dile getirdi.

Kunle, geçmişte daha ucuza temin ettikleri, hatta zaman zaman ücretsiz bulabildikleri odun kömürünün artık pahalı hale geldiğini belirtti.

Artan maliyetlerin işlerini zorlaştırdığını ifade eden Kunle, bazı zamanlarda yakacak odun toplamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Demirciler, kömür ateşini canlı tutmak için geleneksel yöntemlerden de yararlanıyor. Bazı ustalar, ateşi harlamak için palmiye yapraklarının sert saplarından faydalanıyor.

Geleneksel yöntemlerle modern ürünler de onarılıyor

Osogbo'daki demircilik atölyeleri, modern makinelerle üretilen seri üretim ürünlerin yaygınlaşmasına rağmen varlığını sürdürüyor.

Özellikle tarım ve kırsal yaşamda kullanılan bazı aletlerin yerel ustalar tarafından üretilmesi, bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Demirciler ayrıca fabrikasyon ürünlerin tamirini yaparak geleneksel zanaat ile modern yaşam arasındaki bağlantıyı sürdürüyor.

Ustalar, mesleğin gelecek nesillere aktarılabilmesi için gençlerin demirciliğe ilgi göstermesinin ve geleneksel üretim bilgisinin korunmasının önemine dikkati çekiyor.

Osogbo'daki demirci atölyelerinde, çekiç sesleri, kızgın demirin örs üzerinde şekillendirilmesi ve kömür ateşinin sıcaklığı eşliğinde yüzyıllardır devam eden zanaat geleneği yaşatılmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osun'da Geleneksel Demirciliğin Yaşam Mücadelesi - Son Dakika

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