Osun-Osogbo Festivali Geleneksel Ritüellerle Kutlandı

Nijerya'nın güneyindeki Osun eyaletinde, "Osun-Osogbo Festivali" geleneksel ritüeller ve kültürel etkinliklerle gerçekleştirildi.

Yoruba halkının önemli kültürel miraslarından biri kabul edilen festival, Osun-Osogbo Kutsal Koruluğu'nda düzenlendi.

Festival kapsamında, mitolojideki "Osun Nehri tanrıçası"na adanan geleneksel ritüeller yapıldı. Geleneksel beyaz kıyafetler giyen katılımcılar, kutsal kabul edilen Osun Nehri'nden su alarak şifa ve bereket dileğinde bulundu.

Festivalin en önemli ritüellerinden birinde "Arugba" adı verilen genç kız, başında taşıdığı su kabağındaki adağı tanrıçaya sundu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Osun-Osogbo Kutsal Koruluğu'ndaki etkinliklere çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin yanı sıra yerel liderler de katıldı.

Yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip festival, Yoruba kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor.