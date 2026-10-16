ÖSYM, 19 Eylül'de yapılan 2026 e-YDTS/2 Türkçe sınavının sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, 19 Eylül'de yapılan 2026 e-YDTS/2 Türkçe sınavının sonuçlarını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 19 Eylül'de uygulanan 2026 e-YDTS/2 Türkçe sınavının sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS/2 Türkçe) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Eylül'de uygulanan e-YDTS/2 Türkçe için değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA
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