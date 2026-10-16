ÖSYM, 19 Eylül'de yapılan 2026 e-YDTS/2 Türkçe sınavının sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS/2 Türkçe) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Eylül'de uygulanan e-YDTS/2 Türkçe için değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.