ÖSYM 2026-KPSS DHBT sonuçlarını açıkladı, cevap kağıtları 10 gün erişime açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 1 Kasım'da yapılan 2026-KPSS DHBT'nin değerlendirme işlemlerini tamamlayıp sonuçları açıkladı. Adaylar sonuçlara T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilirken, cevap kağıtları ais.osym.gov.tr adresinde 10 gün süreyle görülebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2026- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Kasım'da uygulanan 2026-KPSS DHBT'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Öte yandan sınava katılan adayların cevap kağıtları da ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.
Kaynak: AA
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