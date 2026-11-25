ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS süreçlerini istişare etmek üzere Özvar'ı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti. Ersoy, NSosyal paylaşımında YKS başta olmak üzere sınav süreçlerini istişare ettiklerini belirtti ve ev sahipliği için Özvar'a teşekkür etti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.
Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar hocamız ile YKS başta olmak üzere sınav süreçlerine dair istişareler gerçekleştirdik. Kıymetli hocamıza ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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