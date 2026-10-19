ÖSYM, hazırlıkta başarısız öğrencilere Türkçe programlara yerleştirme başvurusu açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler için Türkçe yükseköğretim programlarına yerleştirme başvurularının bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar alınacağını bildirdi.

ÖSYM, 2026 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri'ne ilişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda, "Yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri, Başkanlığımızca yapılacaktır. Başvurular, 19 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacaktır." bilgisine yer verildi.

Başvurulara ilişkin kılavuz, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.