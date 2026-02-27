Ösym: Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 645 Bin 406 Aday Katılacak - Son Dakika
Ösym: Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 645 Bin 406 Aday Katılacak

27.02.2026 10:55
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (MSÜ) 645 bin 406 adayın başvurduğunu açıkladı. Sınav, 1 Mart Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2026-MSÜ 81 ilde 133 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için bin 467 bina ve 28 bin 879 salon kullanılacak. Adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe (40), Sosyal Bilimler (20), Temel Matematik (40) ve Fen Bilimleri (20) testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınav saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav 13.00'te sona erecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan ya da kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak. Sınava giriş belgeleri 19 Şubat 2026'dan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

84 bin 996 görevli, 7 bin 803 emniyet personeli

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 340 bin 514'ü kadın, 304 bin 892'si erkek olmak üzere toplam 645 bin 406 adayın başvurduğunu belirtti. Sınavda 84 bin 996 kişinin görev alacağını, güvenlik için ise 7 bin 803 emniyet personelinin sahada olacağını bildirdi.

Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu kaydeden Ersoy, bu kapsamda bin 336 adayın haktan yararlandığını, ayrıca 87 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturulduğunu ifade etti.

YKS şartı

MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekiyor. Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2026-YKS'nin TYT oturumuna katılım şartı aranıyor.

Sınav sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak. Sonuçlar yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak ve diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş ya da dikey geçiş işlemlerinde kullanılamayacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy, adaylara sınav günü sakin olmaları ve en az bir saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları tavsiyesinde bulundu.

