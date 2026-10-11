ÖSYM, TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı

ÖSYM, TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı. Bugün uygulanan sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden görülebiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Kaynak: AA
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