Otel Yangını Soruşturmasında Gözaltına Alınan Yetkili Serbest Bırakıldı

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Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü otel yangını ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan oteli denetleyen FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali A. adliye önünde kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,