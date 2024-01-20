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Otizmli Batuhan'ın hayalini MSB gerçekleştirdi - Son Dakika
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Otizmli Batuhan'ın hayalini MSB gerçekleştirdi

Adana'da oturan otizmli Batuhan Öğdüm, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda F-16 savaş uçağının simülatöründe uçuş yaparak, en büyük hayalini gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mektup yazan Batuhan'ın uçuşa olan merakı ve havacılık sevgisi dikkate alınarak, Batuhan ve ailesi Adana'daki üsse davet edildi. Burada bir gün geçiren Batuhan, uçaklara el sallayarak pilotları uçuşa uğurladı ve F-16 simülatöründe uçuş deneyimi yaşadı. Batuhan ve kardeşi uçuş sertifikası da aldı.

Otizmli Batuhan\'ın hayalini MSB gerçekleştirdi
20.01.2024 - 11:27,
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Otizmli Batuhan'ın hayalini MSB gerçekleştirdi

ADANA'da otizmli Batuhan Öğdüm (9), Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda F-16 savaş uçağının simülatöründe uçuş yaparak, en büyük hayalini gerçekleştirdi.

Seyhan ilçesinde oturan Dürdane Öğdüm, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mektup yazarak, otizm tanılı oğlu Batuhan'ın uçuşa olan merakı ve havacılık sevgisinden bahsetti. Bakan Güler'in talimatı ile Batuhan, annesi ve kardeşi ile birlikte Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda misafir edildi. Burada bir gün geçiren Batuhan, kalkış yapan uçaklara el sallayarak, pilotları uçuşa uğurladı. Uçak ve helikopterlerin kokpitine binen Batuhan ve kardeşi, ayrıca F-16 savaş uçağının simülatöründe uçuş da yaptı. Batuhan ve kardeşine uçuş sertifikası verildi.

Kaynak: DHA
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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