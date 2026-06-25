Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası - Son Dakika
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Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası

Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası
25.06.2026 19:37
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Mersin'de öğretmen S.P.C., otizmli K.Y.'yi darp ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Mersin'de otizmli K.Y.'yi (5) darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan öğretmen S.P.C., hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama' suçuna yönelik açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 25'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık S.P.C., K.Y.'nin ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

'YANAKLARINI TUTUP SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDUM'

Duruşmada savunma yapan sanık S.P.C., hakkındaki şiddet iddialarını reddetti. 45 gündür tutuklu olduğunu hatırlatan S.P.C., "3 yıldır benim öğrencimdi. Kendisiyle bir bağ kurdum. Anneyle de her zaman işbirliği içindeydim, her zaman yardımcı oldum. Çocuğa hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Asla zarar vermedim. Boynunda meydana gelen yaralanmayı ben yapmadım. Eğitim verirken çok fazla materyal kullanıyoruz. Onlar değmiş olabilir. Dikkatini bana yöneltsin diye yakasından çektim. Göz teması sağlaması için çenesinden tuttum. Yanaklarını tutup sevgi gösterisinde bulundum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

'MERKEZE GİDERKEN AĞLIYORDU'

Çocuğun son zamanlarda huzursuz olduğunu ve merkeze giderken ağlamaya başladığını söyleyen anne Sermin Yılmaz, "2,5 yıldır söz konusu merkeze gidiyoruz. İlk yıl sorunumuz yoktu, güle oynaya gidiyordu ancak sonrasında çocuğumda değişimler oldu. Huzursuz olmaya başladı. Merkeze giderken yolda ağlıyordu. Bu süreçte bildiklerini de unuttu. Olay günü çocuğu dayısı aldı. Boynundaki çizikleri gösterdi. Görüntülerde de her şey ortada. Adalet istiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Baba Bahattin Yılmaz da aylardır huzurlarının olmadığını belirterek sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

'AKLIMA ŞİDDET GELMEDİ'

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve olay günü K.Y.'yi eğitim merkezinden alan dayısı Y.K. de, "Çocuğu merkezden alırken öğretmeni, 'Boynunda çizik var. Kendisi çizmiş olabilir. Burada olmadı, aklınıza bir şey gelmesin' dedi. Ben de 'Olabilir' dedim. Çizik yeniydi. Aklıma şiddet gelmedi. Yeğenimi, kardeşime teslim ederken, boynundaki çiziği söyledim. O da şoke oldu. Biz adalete güveniyoruz. Adalet istiyoruz" dedi.

YENİDEN RAPOR DÜZELENECEK

Tarafları dinleyen mahkeme, otizmli çocuklara eğitim verme hususunda ihtisaslaşmış bilirkişiler tarafından görüntülerin izlenerek yeniden bir rapor hazırlanmasını talep etti. Ayrıca eğitim merkezinden, olaydan geriye dönük 6 ay öncesine ait kamera kayıtları incelenmek üzere istenirken, olay günü sınıfta bulunan öğretmenin tanık sıfatıyla dinlenmesini kararlaştırdı.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme salonundan çıkan Yılmaz ailesi ve avukatları, adalet talebinde bulundu.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Mersin, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası - Son Dakika

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