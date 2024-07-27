Otizmli çocuklar çömlek yaptı, gönüllerince eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Otizmli çocuklar çömlek yaptı, gönüllerince eğlendi

Geniş Video İzle

Elazığ'da bir anaokulu, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde otizmli çocukları misafir ederek çanak çömlek yapımı ve diğer aktivitelerle keyifli bir gün geçirmelerini sağladı. Otizm farkındalığı oluşturmayı amaçlayan etkinlikte, otizmli çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Anaokulu öğrencileri tarafından balonlarla karşılanan otizmli çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı ve güzel çömlekler yaparak mutlu olduklarını ifade etti.

27.07.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otizmli çocuklar çömlek yaptı, gönüllerince eğlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da otizmli çocuklar davet edildikleri bir okulda düzenlenen etkinlikte hem gönüllerince eğlendi hem de çanak çömlek yaptı.,

Elazığ'da bir anaokulu, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde özel bir etkinlik düzenleyerek otizmli çocukları misafir etti. Çanak ve çömlek yapımı başta olmak üzere çeşitli aktivitelerin yer aldığı etkinliğe özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden otizmli bireyler, keyifli vakitler geçirdi. Anaokulu öğrencileri tarafından balonlarla karşılanan otizmli çocuklar, okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikler ile unutulmaz bir gün yaşadı. Otizmli çocuklar da hem gönüllerince eğlendi hem de başta çanak çömlek yapımı olmak üzere birçok şeyi eğlenerek öğrendi.

Anaokulu öğrencilerinden Ömer, "Çanak çömlek yapıyoruz. Çok mutluyuz. Arkadaşlarımızı da davet ettik ve onlara balon hediye ettik" dedi.

Otizmli çocuklardan Kadir Eymen Şen (9), "Buraya geldik ve güzel çömlekler yaptık. Her şey için teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk" diye konuştu.

En büyük amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Anaokulu Genel Müdürü Ayşegül Gün, "Bugün burada otizm farkındalığı oluşturmak için otizmli öğrenciler ile beraber ve anaokulu öğrencilerimiz ile birlikte güzel bir etkinlik yaptık. Özellikle çömlek atölyesi yaparak eğlenceli vakitler geçirdik. Biz bundan çok mutluyuz. Otizm bir hastalık değil, otizm bir farkındalık. Otizm kelimesinin daha çok duyurulması için buradayız. Dünyada engel yok, engelli olan kalplerimiz. Kalplerimizdeki engelleri kaldırırsak dünya engelden kurtulur" şeklinde konuştu.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden İrfan Tunç ise "Anaokulu yönetimi, yaptıkları çanak çömlek etkinliğine bizi davet ettiler, katıldık. Özel bireylerimiz ile beraber bu etkinliğe katılım gösterdik. Öğrencilerimiz güzel ve eğlenceli vakitler geçirdi" dedi.

Kaynak: İHA

Misafir, Elazığ, Otizm, Otizm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli çocuklar çömlek yaptı, gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
09:57 Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:58 Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü! Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
09:14 Raylar üzerinde ölüme yolculuk Korku dolu anları kayda aldılar Raylar üzerinde ölüme yolculuk! Korku dolu anları kayda aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 13:55:48. #1.13#
SON DAKİKA: Otizmli çocuklar çömlek yaptı, gönüllerince eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement