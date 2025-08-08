Otizmli Çocuklar İçin Yüzme Dersleri Eylülde Başlayacak

İZMİR'de Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu'nda, yüzme eğitimi alan otizmli çocuklara eylül ayı itibarıyla ders verilmeyeceğinin bildirilmesinin ardından velilerin tepkisini dile getirdiği DHA'nın haberi sonrası, Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, özel eğitime uygun eğitmen eksikliği nedeniyle geçici aksaklık yaşandığı ve eylülde yeniden kayıt alınacağı duyuruldu.

Karşıyaka ilçesindeki Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu'nda yaz ve kış dönemi olmak üzere 6 yaşından itibaren çok sayıda vatandaş yüzme eğitimi alıyor. Bu kapsamda, cüzi bir ücret karşılığı otizmli çocuklar da yaz dönemi grup dersi, kış dönemi ise özel ders almayı sürdürürken, veliler bir sonraki dönem için kayıt yenilemek istedi. Belediyeye ulaşan veliler, bu yıl otizmli çocuklara yönelik derslerin açılmayacağı yanıtıyla karşılaştı. Veliler alınan karara tepki gösterdi ve kararın gözden geçirilmesini talep etti. DHA'nın haberi sonrası Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü, özel eğitime uygun eğitmen eksikliği nedeniyle geçici bir aksaklık yaşandığını, eylül ayında yeniden kayıt alınacağını duyurdu.

Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü'nün yazılı açıklamasında, "Özel eğitime uygun eğitici eksikliğinden ve yaz döneminde olmamızdan kaynaklı bu sorunu eylül ayı itibarıyla çözüme kavuşturacağız ve kayıtlarımızı almaya yeniden başlayacağız" denildi.