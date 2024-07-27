Otizmli Genç İçin AFAD Tarafından Asker Eğlencesi Düzenlendi - Son Dakika
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Otizmli Genç İçin AFAD Tarafından Asker Eğlencesi Düzenlendi

Hatay'ın Antakya ilçesinde temsili askerlik görevini yerine getirecek otizmli genç için AFAD tarafından düzenlenen asker eğlencesi gerçekleştirildi. AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş'in öğrendiği genç için düzenlenen etkinlikte, otizmli genç kına yakarak Türk bayrağı hediye edildi. Etkinlikte ailesi ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen genç, AFAD çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Anne Canan Kellecioğlu da AFAD çalışanlarına hayallerini gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

27.07.2024 23:17
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Hatay'ın Antakya ilçesinde temsili askerlik görevini yerine getirecek otizmli genç için AFAD tarafından "asker eğlencesi" düzenlendi.

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, İGA Konteyner Kenti'nde kalan depremzede Canan Kellecioğlu'nu ziyareti sırasında temsili askere gidecek 22 yaşındaki otizmli oğlu Bülent Berat Kellecioğlu için asker gecesi yapma hayali olduğunu öğrendi.

Körpeş, bunun üzerine ailenin hayalini gerçekleştirmek için AFAD İl Müdürlüğü bahçesinde asker eğlencesi düzenledi.

Körpeş, etkinlikte vatani görevlerini yerine getirecek otizmli Bülent Berat Kellecioğlu'nun eline kına yakarak, Türk bayrağı hediye etti. Bir süre Körpeş'le oynayan Bülent Berat, daha sonra ailesi ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

Körpeş, gecede yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden 2 ay sonra göreve geldiğini ve o günden bu yana Hatay'ın bir an öce kaldırmak için mesai arkadaşlarıyla ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Bu süreçte ihtiyaçları olan tek şeyin sabır ve anlayış olduğunu belirten Körpeş, "Bir sene sonra durumun çok farklı olacağına eminim hep beraber göreceğiz." dedi.

Körpeş, askere gidecek Bülent Berat'a başarılar diledi.

Bülent Berat Kellecioğlu da mutlu olduğunu ve kendisine bu eğlenceyi düzenleyen AFAD çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Anne Canan Kellecioğlu da güzel bir asker eğlencesi düzenleyerek hayallerini gerçekleştiren AFAD çalışanlarına teşekkür etti.

Özel çocuk annesi olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Kellecioğlu, "Rabb'im iyi ki bize özel çocuk vermiş. İyi ki böyle bir evlat sahibiyim." dedi.

Hatay Otizmliler Derneği Başkanı Sara Gök ise yaşadığı duyguları cümlelerle anlatmanın imkansız olduğunu belirterek, asker gecesinin düzenlenmesinde emeği geçen tüm AFAD personellerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Otizmli Genç İçin AFAD Tarafından Asker Eğlencesi Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otizmli Genç İçin AFAD Tarafından Asker Eğlencesi Düzenlendi - Son Dakika
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