Otizmli gencin ölümünde ablası ve erkek arkadaşı tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.N.K. ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen T.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.