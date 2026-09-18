Otizmli gencin ölümünde ablası ve erkek arkadaşı tutuklandı

Otizmli gencin ölümünde ablası ve erkek arkadaşı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.N.K. ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen T.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.N.K. ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen T.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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