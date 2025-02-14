Otizmli Güreş Tutkunu Erdem Yılmaz, Başpehlivan Orhan Okulu ile Güreşti - Son Dakika
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Otizmli Güreş Tutkunu Erdem Yılmaz, Başpehlivan Orhan Okulu ile Güreşti

Otizmli Güreş Tutkunu Erdem Yılmaz, Başpehlivan Orhan Okulu ile Güreşti

Finike'de yaşayan otizmli Erdem Yılmaz, başpehlivan Orhan Okulu ile yaptığı güreşle dikkat çekti. Güreşe olan tutkusuyla bilinen Yılmaz, Okulu'yu tuş etmenin mutluluğunu yaşadı.

14.02.2025 11:36  Güncelleme: 11:38
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ANTALYA'nın Finike ilçesinde yaşayan güreş tutkunu otizmli Erdem Yılmaz (42), Elmalı ve Kırkpınar güreşlerinin başpehlivanı Orhan Okulu ile yaptığı güreşi ilgi çekti.

Finike'de yaşayan otizmli Erdem Yılmaz, güreşe olan tutkusuyla biliniyor. İlçedeki yağlı pehlivan güreşlerini takip eden Erdem Yılmaz, antrenman yapan güreşçileri de yakından izleyip, çeşitli teknikler öğrenmeye çalışıyor. Erdem Yılmaz, başpehlivan Orhan Okulu'nun ilçede sürdürdüğü antrenmanları da takip ediyor. Antrenmanlarda güreşçilerin uyguladığı teknikleri öğrenmeye çalışan Erdem Yılmaz, 'Türk'ün ilk er meydanı' olan Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'ni 6 kez üst üste kazanıp, rekor kırarak 2 defa kemerin ebedi sahibi olan, 2 kez Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını elde eden Orhan Okulu ile güreş yapma imkanı buldu. Kemal Yılmaz'ın antrenörlüğünde güreşin inceliklerini öğrenmeye çalışan Erdem Yılmaz, Finike Güreş Antrenman Salonu'nda çalışmalarını sürdüren başpehlivan Orhan Okulu ile güreşti. Başpehlivan Orhan Okulu'yu tuş etmeyi başaran Erdem Yılmaz, büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Otizmli Güreş Tutkunu Erdem Yılmaz, Başpehlivan Orhan Okulu ile Güreşti - Son Dakika

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