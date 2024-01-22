 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Otizmli Müzik Öğretmeni Kerem Bayrak, Başarı Belgesini Annesinin Elinden Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Otizmli Müzik Öğretmeni Kerem Bayrak, Başarı Belgesini Annesinin Elinden Aldı

Samsun'da Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görev yapan otizmli müzik öğretmeni Kerem Bayrak, meslek hayatındaki ilk belgesini annesinin elinden aldı. Bayrak, öğrencileriyle iletişiminin güçlü olduğunu ve öğretmenlik sürecinin keyifli geçtiğini belirtti.

Otizmli Müzik Öğretmeni Kerem Bayrak, Başarı Belgesini Annesinin Elinden Aldı
22.01.2024 - 13:49,  Güncelleme: 13:51
Abone Ol

SAMSUN'da, otizmli müzik öğretmeni Kerem Bayrak, meslek hayatındaki ilk belgesini annesinin elinden aldı.

Atakum ilçesindeki Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'na, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başında müzik öğretmeni olarak atanan Kerem Bayrak, öğrencilerine karne dağıtma heyecanını ilk kez yaşadı. Atakum Kaymakamlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapılan çalışmalar kapsamında, otizmli öğretmen Bayrak'a verilmek üzere başarı belgesi hazırlandı. Bayrak, başarı belgesini ise annesi Gülten Bayrak'ın elinden aldı.

'BÜYÜK GURUR'

Oğluyla ilgili mutluluğunu anlatan Gülten Bayrak, "Kerem çok uğraştı. Tüm emeklerin, zorlukların karşısında, sevgiyle başararak bugünlere gelmesi, bizi çok mutlu etti. Bu belgeyi de almak kısmet oldu. Kerem lise 2'ye kadar benim kontrolümde okula gidip geliyordu. Ödevlerini beraber yapıyorduk. Lise 2'den sonra sorumluluğunu aldı. Üniversiteyi de kendi başına halletti. Daha sonra KPSS'ye hazırlandı. EKPSS'yi de başardı. Atanması ise bizim için büyük gurur kaynağı oldu" dedi.

'ÖĞRETMENLİK SÜRECİM, KEYİFLİ GEÇTİ'

Öğrencileriyle iletişiminin güçlü olduğunu söyleyen müzik öğretmeni Kerem Bayrak ise "4 aylık öğretmenlik hayatımda ilk kez belge aldım. Öğretmenlik sürecim keyifli geçti. Öğrencilerle iletişimimiz gayet iyi durumda. Konuşabilen var, konuşamayan var. Bir şekilde iletişim sağlamaya çalışıyorum. Öğrencilere müzik öğretimini ritim çubuklarıyla, akıllı tahtayla sağlamaya çalışıyorum. Bazı öğrencilerim müziğe yatkın ancak içlerinde yatkın olmayan da var. Öğrencilerimi seviyorum. Onların yaşadıklarını anlayabiliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Engelliler, Müzik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli Müzik Öğretmeni Kerem Bayrak, Başarı Belgesini Annesinin Elinden Aldı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:19:27. #1.13#
SON DAKİKA: Otizmli Müzik Öğretmeni Kerem Bayrak, Başarı Belgesini Annesinin Elinden Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement