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Otizmli üniversite öğrencisi Hamza, yaz tatilini resim yaparak geçirdi

İSTANBUL - Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi otizmli öğrenci Hamza Danışmanoğlu, yaz tatilini Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda geçirdi. Danışmanoğlu, iki ay içinde yaptığı 6 tabloyu Eylül ayında belediyenin yapacağı sergide sergileyecek.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, yaz mevsimi boyunca da hizmet vermeye devam ediyor. Hafta içi her gün açık olan Resim Atölyesi'nde 35 engelli ders alıyor. Burada eğitim görenlerden biri de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi otizmli Hamza Danışmanoğlu, yaz tatili boyunca Engelliler Sarayı'na gelip gün boyu yağlı boya çalışması yaptı.

Fırça, tuval ve palet en iyi arkadaşlarım

Engelliler Sarayı ortamının kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Danışmanoğlu, "Üniversiteden önce de buraya geliyordum. Hatta üniversiteye girmek için bir aşama olan yetenek sınavını kazanmamda da buradaki hocalarımdan aldığım eğitimin katkısı oldu. Kendimi burada çok özgür ve rahat hissediyorum. Resim yapmak bana dinlenmek gibi geliyor. Fırça, tuval ve paletim benim en yakın arkadaşlarım oldu. Zamanımın çoğunu onlarla geçiriyorum. İki ay içinde 6 yağlı tablo yaptım. Yakın zamanda açılacak olan "Motif" isimli sergide tablolarımı sergileyeceğim. Benim gibi resme meraklı gençlere bu imkanı sunan Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir'e de teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Onların başarılı olduğunu görmek bizi mutlu ediyor

Engellilerin yeteneklerini geliştirmelerine fırsat verdiklerini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, şunları söyledi: "İlçemizde çok yetenekli engelli kardeşimiz var. Onlar için kültür, sanat, müzik ve spor alanında birçok kurs hizmeti veriyoruz. Kardeşlerimizin hayallerine giden yolda onlara destek vermek ve onların da bunu başardığını görmek bizi çok mutlu ediyor."