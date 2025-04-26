Oto Kaporta Ustası, Bitkin Leyleğe Sahip Çıktı

Bitkin haldeki leyleğe oto kaporta ustası sahip çıktı

KARABÜK - Karabük'te oto kaporta ustası Burak Özdal, sanayi sitesi içerisinde bitkin halde bulduğu bir leyleği önce besleyip ısıttı sonrasında Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ve Bakım Evi'ne teslim etti.

Olay, Antepoğlu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde iş yerinde araç teslim eden Burak Özdal, yol kenarında hareketsiz duran bir leylek fark etti. Uçamayan ve bir gözü görmeyen leyleğin üşümüş ve hasta olduğunu düşünen Özdal, hayvanı aracına alarak iş yerine götürdü.

Leyleği sobanın yanında ısıtan ve su ile besleyerek gece boyunca leylekle ilgilenen Özdal, sabah saatlerinde hayvanı Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ve Bakım Evi'ne götürerek yetkililere teslim etti.

Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk incelemede, leyleğin uzun süre aç ve susuz kaldığı, bu nedenle bitkin düştüğü tespit edildi.

Burak Özdal yaşadıklarını şöyle anlattı: "Araba teslim ediyordum. Yol kenarında duruyordu, yanına yaklaştım. Uçamaya çalıştı, uçamadı. Üşütüp hasta oldu sandık. Arabaya koyup dükkana getirdik. Sobanın yanında bir güzel ısıttık, kendine geldi."

Leyleğin gerekli tedavi ve bakımlarının ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.