Oto Kurtarıcıdan Düşen Araç Kameraya Yakalandı

13.03.2026 10:43
Bolu'da oto kurtarıcıdan düşen otomobil, bir TIR'ın kamerasınca görüntülendi. Olay sonrası müdahale yapıldı.

BOLU'da D-100 kara yolunda trafik ışıklarında duran bir oto kurtarıcı, hareket ettiği sırada üzerindeki otomobillerden biri yola düştü. O anlar, bir TIR'ın araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Işıklı kavşakta duran ve üzerinde iki otomobil bulunan oto kurtarıcı, yeşil ışığın yanması ile hareket etti. Bu sırada üzerindeki 37 ABL 262 plakalı otomobil, yola düştü. Durumu fark etmeyen oto kurtarıcı sürücüsü yoluna devam ederken, diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araç, ekipler tarafından yol kenarına alındı. Oto kurtarıcı sürücüsü, daha sonra gelerek otomobili geri yükledi. Diğer yandan otomobilin, oto kurtarıcıdan düştüğü anlar, bir TIR'ın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

