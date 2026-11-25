Şişli'de aracını tamir ettirmek için gittiği oto servisinde bir kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aracının lastiğindeki hasar nedeniyle 9 Kasım'da ilçedeki bir oto servisine başvuran F.Ü. (26), lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin lira ödedi.

Daha sonra aracındaki sesli kayıt özelliğine sahip kameranın görüntülerini inceleyen F.Ü, servis çalışanlarının herhangi bir işlem yapmadan araçta arıza varmış gibi göstermeye yönelik konuşmalarını tespit ederek polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile servis çalışanları H.T. (37) ve K.Ö'yü (20) gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.