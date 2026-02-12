Otobüs Kazasında 10 Saat Süren Ameliyat - Son Dakika
Otobüs Kazasında 10 Saat Süren Ameliyat

Otobüs Kazasında 10 Saat Süren Ameliyat
12.02.2026 11:50
Döşemealtı'ndaki kazada uzuvları kopan 2 yaralı 10 saatlik operasyonla kurtarıldı, 10 kişi hayatını kaybetti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Döşemealtı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada biri kolu, diğeri bacağı kopan iki yaralının 10 saat süren operasyonla uzuvlarının yerine dikildiğini, servise çıkarıldıklarını ve sağlık durumlarının çok iyi olduğunu söyledi.

Özkan, AA muhabirine, pazar sabahı telefonunun art arda çaldığını ve otobüs kazasında yaralı vatandaşlar olduğu bilgisinin verildiğini dile getirdi.

Büyük bir çabayla yoğun bakımda yer açarak bu hastaları kabul ettiklerini belirten Özkan, "Maalesef büyük bir kazaydı. 10 vatandaşımızı kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 3'ü bizim öğrencimizdi, pırıl pırıl gençlerdi." dedi.

Üniversite hastanesine nakledilen 5 yaralıdan durumları ağır olan 3'ünü hemen ameliyata aldıklarını anlatan Özkan, yaralılardan 2'sinin plastik cerrahiyi ilgilendiren hastalar olduğunu ifade etti.

"Akdeniz Üniversitesi bu operasyonlarda çok tecrübeli"

Prof. Dr. Özkan, kazada yolculardan 27 yaşındaki Sedef Sarı'nın ayağının, 21 yaşındaki Yavuz Selim'in de kolunun koptuğunu hatırlattı.

Gerçekleştirdikleri operasyona ilişkin bilgi veren Özkan, şöyle konuştu:

"Ömer hocayla, ekibimizle 3 hastayı aynı anda ameliyata aldık. 1 hasta genel cerrahinin hastasıydı. Yaklaşık 10 saat süren büyük bir uğraşıyla 2 hastanın organları, dokuları yerine nakledildi. Akdeniz Üniversitesi bu operasyonlarda çok tecrübeli. Bununla gurur duyuyorum. Herkesin Akdeniz Üniversitesini, özellikle hastaneyi koruyup kollaması, desteklemesi gerekiyor ki çok daha iyi yerlere gelelim. Herkes çok ciddi çaba sarf etti. Bu 3 vatandaşımızın şu anda durumları gayet iyi. Önce yoğun bakımda takip edildiler. Özellikle plastik cerrahiyi ilgilendiren yaralılardan önce Yavuz Selim'i, birkaç gün sonra da Sedef Hanım'ı servise, yukarı aldık. Uzuvlar bize bir süre sonra geldi. Mutluyum ki şu anda hem kol hem ayak çok iyi durumda."

Özkan, öte yandan kazanın ardından buruk bir hadisenin de yaşandığını söyledi.

Yaralı Sarı'nın oğlunun da otobüsteki yolculardan biri olduğunu anlatan Özkan, "Ancak içimizi burkan bir durum oldu. Sedef Hanım kazada çocuğunu kaybetti. Ona bu haber bir süre sonra verilebildi. Çünkü uyuyordu. Ona da sabırlar diliyorum. Bir anne için hakikaten çok acı bir durum. Kendisine de acil şifalar diliyorum. Umuyorum en kısa zamanda sağlıklı şekilde evine göndeririz." diye konuştu.

Kaynak: AA

11:50
