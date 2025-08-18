Otobüs Kazasında 4 Ölü, 26 Yaralı

KUZEY Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü 26 kişinin yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu 'na getirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 06.30 sıralarında Edirne istikametine seyir halinde olan 60 TY 228 plakalı yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeler mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 35 yolcudan 4 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 2 yolcu taburcu edilirken 24 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişiden Salih Güler, Gamze Sezer ve Şenay Demirci'nin cenazeleri otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.