Otobüs Kazasında 4 Ölü, 26 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 06.30 sıralarında Edirne istikametine seyir halinde olan 60 TY 228 plakalı yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeler mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 35 yolcudan 4 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 2 yolcu taburcu edilirken 24 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişiden Salih Güler, Gamze Sezer ve Şenay Demirci'nin cenazeleri otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
