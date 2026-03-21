Otobüs kazasında hayatını kaybeden Anaç toprağa verildi - Son Dakika
Otobüs kazasında hayatını kaybeden Anaç toprağa verildi

21.03.2026 12:19
Adana'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden İlknur Anaç, memleketi Osmaniye'de defnedildi.

Adana'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yolculardan İlknur Anaç'ın (68) cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Anaç'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüldü.

Anaç için Yukarı Çıyanlı köyü Karatopaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Kılınan namazın ardından Anaç'ın cenazesi, babası Ahmet Anaç'ın mezarının yanında toprağa verildi.

Anaç'ın kuzeni Ali Durmuş, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığından emekli olan Anaç'ın ailesi ve yakınlarıyla bayramlaşmak üzere memleketi Osmaniye'ye gelmek için yola çıktığını ancak kazada hayatını kaybettiğini söyledi.

Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, dün Adana'nın Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrilmiş, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüs kazasında hayatını kaybeden Anaç toprağa verildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Otobüs kazasında hayatını kaybeden Anaç toprağa verildi - Son Dakika
Advertisement
