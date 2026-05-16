Otobüs Şoföründen Kahramanlık

16.05.2026 14:40
İnegöl'de otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergahı değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye otobüs şoförü, fenalaşan kişiyi güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) bünyesinde İnegöl ilçesinde "619" numaralı hatta yolculuk yapan 70 yaşlarındaki bir yolcu, araç seyir halindeyken fenalaştı.

Durumu fark eden otobüs şoförü Yasemin Alıç, bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek ve güzergahı dışına çıkarak rahatsızlanan kişiyi İnegöl Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Sürücünün rahatsızlanan kişiyi hastaneye ulaştırdığı anlar, otobüsün araç içi kamerasınca kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sürücü Yasemin Alıç, olayın çok kısa sürede geliştiğini kaydetti.

Normal güzergahının dışına çıktığını belirten Alıç, şunları ifade etti:

"Alanyurt köy içine giriş yaptım. İlk durakta yolcularımı aldım, amca da otobüsteydi. Bir-iki dakika geçmeden rahatsızlandığını fark ettik. Direksiyonda olduğum için yan tarafımda duran bir beyefendiden yardımcı olmasını rica ettim çünkü yolcumuz tamamen baygın haldeydi. Yolcularımdan da arka tarafa doğru ilerlemelerini istedim ki rahat edebilsin. Daha sonra 112'yi aradım. Sürekli iletişim halindeydik. Bir yandan yolcuya müdahale etmeye çalıştım, diğer yandan da diğer yolcularımın güvenliği için direksiyon hakimiyetimi korudum. Güzergahı değiştirerek direkt acil servise götürdüm ve hastane yetkililerine durumu anlattım. Belki ben de rahatsız olabilirdim, benim ailemden biri de böyle bir durumda olabilirdi. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
