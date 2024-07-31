Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi... O anlar kamerada - Son Dakika
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Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi... O anlar kamerada

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şoförü, sefer sırasında otobüste fenalaşan kadını güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Şoförün merkeze anons geçerek güzergahı hastaneye çevirdiği ve yolcuların fenalaşan yolcuya müdahale ettiği anlar araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

31.07.2024 20:20  Güncelleme: 20:26
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Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi... O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şoförü, sefer sırasında otobüste fenalaşan kadını güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Şoförün merkeze anons geçerek güzergahı hastaneye çevirdiği ve yolcuların fenalaşan yolcuya müdahale ettiği anlar araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım hizmeti verdiği bir otobüste, izleyenlerin takdir ettiği bir görüntü kaydedildi. Adapazarı Orta Garaj ve Camili 2 arası yolcu taşıyan 23 numaralı hat dün akşam saatlerinde şehrin merkezinden yolcuları bölgeye ulaştırmak için hareket etti. Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı güzergahından geçildiği esnada araçtaki bir kadın yolcu fenalaştı ve bulunduğu yerde hareketsiz şekilde yığıldı.

Herkes seferber oldu

Durumla ilgili bilgilendirilen Büyükşehir Belediyesi şoförü Erhan Kaş, Büyükşehir Merkez Koordinasyon Amirliği'ne anons geçerek güzergahı hastane yönüne çevireceğini bildirdi. Bu arada araçta, bazı yolcular fenalaşan kişiyi bulunduğu koltukta sabit bir şekilde yatırarak ilk müdahale yaptı. Araçtaki tüm yolcular ve şoför, sağlık sorunu yaşayan ve zaman zaman bilinci kaybolan yolcuyu sağlığına kavuşturmak için büyük bir seferberlik örneği ortaya koydu.

Direksiyonu acile çevirdi

Camili 2 yönüne hareket halindeyken ilk sapaktan hastane yönüne yönelen otobüs, şoförün de gayretiyle dakikalar içinde Yenikent Acil Servis'e ulaştı. 112 ekiplerine teslim edilen kadın, yolcuların da yardımıyla sedyeye koyularak araçtan indirildi ve tedavi altına alındı. Yaşanan bu olay, otobüs kamerası tarafından saniye-saniye kaydedilirken şoförün ve yolcuların seferberliği izleyenlerin takdirini topladı.

Büyükşehir yolcunun durumunu paylaştı

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gün 23 numaralı otobüsümüzde yaşanan olay, şehrimizde yardımseverliğin ve dayanışmanın önemli bir örneği oldu. İşini en iyi şekilde yapan, vatandaşımıza karşı duyarlı davranan ve gayret ortaya koyan personelimize teşekkür ediyoruz. Bu arada hastaneye kaldırılan vatandaşımızın da sağlık durumunun çok iyi olduğu bilgisini paylaşmak isteriz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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