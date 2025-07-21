Otomobil Bahçeye Düştü: Anne ve Kızı Yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kontrolden çıkıp site bahçesine düşen otomobildeki anne ile kızı yaralandı.

Vadişehir Mahallesi Özlem Caddesi'nde seyreden A.Ç. idaresindeki 26 AIC 824 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine düştü.

Devrilen otomobil, bahçede park halindeki bir karavana çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü A.Ç. ile 14 yaşındaki kızı N.Ç, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından Alper Kuşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve kızının araçtan kendi imkanlarıyla çıktıklarını söyledi.

Aracın duvardan aşağı düştüğünü gördüklerini belirten Kuşar, "Anne ve kızının sağlık durumları gayet iyiydi. Karavanda küçük bir zarar oluştu, onun dışında bir şey yok. Burası yaklaşık 5 metre yüksekliğinde." dedi.