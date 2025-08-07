Otomobil Bisikletli Çocuğa Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.
Mustafa R. (21) idaresindeki 34 CUP 741 plakalı otomobil, Albayrak Caddesi Pınar Sokak'ta bisikletiyle ilerleyen 6 yaşındaki Cihan A'ya çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cihan A, buradaki müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
