Otomobil Çarpması: 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Kamile Günsever (78), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kamile Günsever'e çarptı. Kazada Günsever ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Günsever, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamile Günsever, burada yaşamını yitirdi. Günsever'in cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.