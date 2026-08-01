Otomobil Dereye Uçtu, Sürücü Kayboldu

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Abdulkadir Taştan (36) suda kayboldu.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Arıcan Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Taştan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GET 243 plakalı otomobili Selgelen Deresi'ne uçtu. Kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, polis dalgıç ve ambulans ekipleri sevk edildi. Derede otomobile ulaşıldı ancak Abdulkadir Taştan bulunamadı. Ekiplerin Taştan'ı arama çalışmaları devam ediyor.