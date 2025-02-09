Otomobil Doğal Gaz Kutusuna Çarptı, Sızıntı Oldu

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ÇEKMEKÖY'de otomobil, binanın önündeki doğal gaz kutusuna çarptı. Sürücü kaza sonrası sonrası aracıyla kaçarken doğal gaz kutusunda sızıntı oluştu. Kazanın yaşandığı binada oturan Fatih Pelit, "Patlasa ne olacaktı? Burada bir sürü insan var. Doğal gaz burası. Buradan acayip bir gaz çıkışı olmuş. Allah'tan patlamadı. Patlasaydı buradaki evler uçardı." dedi.

Kaza, saat 22.50 sıralarında Soğukpınar Mahallesi Paşazade Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mahallede hızla seyir halinde olan otomobil, bina önündeki doğal gaz kutusuna çarptı. Sürücü kaza sonrası kaçarken, doğal gaz kutusunda sızıntı oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekibi sevk edildi. Ekipler, gaz sızıntısını durdururken binada hasar oluştu.

Olay sonrası kaçan sürücü ise ekipler tarafından yakalanırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'PATLASA NE OLACAKTI?'

Olayın yaşandığı binada oturan Fatih Pelit, "Patlasa ne olacaktı? Burada bir sürü insan var. Doğal gaz burası. Buradan acayip bir gaz çıkışı olmuş. Allah'tan patlamadı. Patlasaydı buradaki evler uçardı. Doğal gaz şu an yok, evdekiler başka yere gidecek" diye konuştu.