Otomobil istinat duvarı ve aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

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KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce istinat duvarına ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Karabük merkeze bağlı Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler köprüsü yanındaki yolda meydana geldi. Karabük yönüne seyir halinde olan R.C.A yönetimindeki 06 GA 2053 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce istinat duvarına, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü R.C.A. ve yolcular G.Ç. ve A.C. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan R.C.A.'nın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.