Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Kadın Defnedildi
Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Kadın Defnedildi

22.08.2025 08:49
Denizli'de otomobil kazasında hayatını kaybeden Ezgi Elçin Ünal, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Ezgi Elçin Ünal'ın (22) naaşı otopsideki işlemlerinin ardından yakınları tarafından Asri Mezarlık İçi Camisi'ne getirildi.

Burada tabutun üzerine gelinlik serildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Ünal'ın cenazesi Bozburun Mezarlığında defnedildi.

Öte yandan kazada yaralanan sürücü Sabri Tığlı'nın Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.???????

Merkezefendi ilçesinde önceki gün, Sabri Tığlı (26) idaresindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarpmıştı. Kazada araçta bulunan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer (23) olay yerine hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan sürücü ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

