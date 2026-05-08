Otomobil Kumsala Uçtu, Yaralı Yok!

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bariyeri aşıp, kumsala uçan otomobildeki 4 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, öğle saatlerinde Yayla köyü sahilinde meydana geldi. Sürücünün ismi bilinmeyen otomobil, sahil yolunda kontrolden çıkarak demir bariyere çarpıp 4 metre yükseklikten kumsala uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, devrilen otomobildeki 4 kişi kendi imkanları ile dışarı çıktı. Kazanın ardından yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),
