Otomobil Motosiklete Çarptı: Alkollü Sürücü Serbest - Son Dakika
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Otomobil Motosiklete Çarptı: Alkollü Sürücü Serbest

Otomobil Motosiklete Çarptı: Alkollü Sürücü Serbest
09.07.2026 14:48
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Zonguldak'ta alkollü sürücünün çarptığı motosikletin sürücüsüne ve sevgilisine darp iddiası.

ZONGULDAK'ta otomobiliyle çarpıp aynasını kırdığı motosikletin sürücüsü B.D. isimli kadın ile onun sevgilisi F.S.'yi darbettiği öne sürülen alkollü E.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 67 AEE 475 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan B.D. isimli kadına ait motosiklete çarptı. Kazada motosikletin aynası kırıldı. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan motosikletin sahibi B.D. ile sürücü E.K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre E.K., B.D.'yi darbetti. Daha sonra sesleri duyup gelen B.D.'nin erkek arkadaşı F.S. de darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan E.K. ile B.D., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne, F.S. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, taraflar darp raporu aldı. E.K. ve F.S. taburcu edilirken, B.D.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen E.K.'nin ehliyetine el konuldu. E.K., sonrasında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K., bugün sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil Motosiklete Çarptı: Alkollü Sürücü Serbest - Son Dakika

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