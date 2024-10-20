Otomobil Okul Bahçesine Girdi

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 18 Ekim Cuma günü, Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi'nde otomobilini park ederek araçtan inen sürücü, el frenini çekmeyi unuttu.

Bir süre sonra hareket eden otomobil, sokaktan geçerek yol kenarındaki özel okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girdi.

Bu arada, olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, caddede duran otomobilden sürücünün inmesi, bir süre sonra otomobilin hareket ederek okulun kapısından içeri girmesi, kapının önündeki kişilerin kaçışması ve sürücünün koşarak aracın yanına gelmesi yer aldı.

Öte yandan 30 Eylül Pazartesi günü de kontrolden çıkan bir otomobil, aynı okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girmiş ve kazada 3 kişi yaralanmıştı.