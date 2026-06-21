Kaza, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Kilise Kavşağı yönünde ilerleyen H.G.'nin (39) kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Kazada sürücü H.G. ile yanındaki D.Ö. (28) ağır, G.Ö. (4) ise hafif yaralandı. Otomobil hurdaya dönerken, ihbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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