Otomobil Park Halindeki Kamyonete Çarptı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, park halindeki kamyonetinin yanında duran kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Y.K idaresindeki 10 AIA 395 plakalı otomobil, Malatya Adıyaman kara yolu Sürgü Mahallesi mevkiinde yol kenarında park halinde bulunan 44 ADK 178 plakalı kamyonetin yanında bulunan Y.T'ye çarptı.
112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi
Ağır yaralanan Y.T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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