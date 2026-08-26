Otomobilde 100 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Sakarya'da yapılan operasyonda 100 ruhsatsız tabanca ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. ???????
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerince, silah kaçakçılığı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Müşterek çalışmalarda, Y.T'nin (45) kullandığı otomobille Konya'dan Kocaeli ve İstanbul'a kaçak silah sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.
Takibe alınan otomobil, Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada, karton kutular içinde ayrı ayrı poşetlenmiş halde 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Otomobilde 100 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?