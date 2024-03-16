Şanlıurfa\'da otomobil çarpması: Çocuk ağır yaralandı

Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçının son dakikalarında oyuna giren Arda Güler'in orta sahaya yakın mesafeden şutunda direkten dönen top pozisyonu için 'Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir.' dedi. Ancelotti, Arda Güler'in gol atamamasının önemli olmadığını belirtti ve Vinicius'un maçta gösterdiği performansı övdü. Ancak Vinicius, sarı kart gördüğü için gelecek hafta takımda yer alamayacak. Marca gazetesi ise Arda Güler için 'dahi' yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye 'Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi.' çağrısında bulundu.