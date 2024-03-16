Şanlıurfa\'da otomobil çarpması: Çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
F.S. idaresindeki 50 AV 921 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan B.Ö'ye (10) çarptı.
Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan B.Ö. ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler sevdiklerimizle, ailelerimizle, yakınlarımızla işte bugün burada olduğu gibi yol arkadaşımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızla iftar sevincini hamdolsun paylaşabiliyoruz.
CHP Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil İnal Kınay, proje tanıtım toplantısında Karabağlar'ı ortak katılımcı yönetim anlayışıyla yöneteceklerini açıkladı.
Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Akçeken, maçta geriye düştükten sonra takımın mücadeleci oyununu ve galibiyeti değerlendirdi. Ayrıca, kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve play-off'taki yerlerini garantilemek istediklerini belirtti.
CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel 'Yeryüzü Sofrası', bu yıl Mekik Sokak'ta gerçekleştirildi. İftar öncesi hazırlıkların yapıldığı alana gelen CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Akın, iftar sonrası yaptığı konuşmada, herkesi kucaklayarak bir olacaklarını ve güzel bir Balıkesir için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. İftar programına CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçının son dakikalarında oyuna giren Arda Güler'in orta sahaya yakın mesafeden şutunda direkten dönen top pozisyonu için 'Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir.' dedi. Ancelotti, Arda Güler'in gol atamamasının önemli olmadığını belirtti ve Vinicius'un maçta gösterdiği performansı övdü. Ancak Vinicius, sarı kart gördüğü için gelecek hafta takımda yer alamayacak. Marca gazetesi ise Arda Güler için 'dahi' yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye 'Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi.' çağrısında bulundu.
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