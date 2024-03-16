Şanlıurfa'da otomobil çarpması: Çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da otomobil çarpması: Çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa\'da otomobil çarpması: Çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, F.S. idaresindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki B.Ö'ye çarptı. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi.

16.03.2024 21:17  Güncelleme: 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

F.S. idaresindeki 50 AV 921 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan B.Ö'ye (10) çarptı.

Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan B.Ö. ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobil çarpması: Çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı
    21:35 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı

    Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa attı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İftar Programında Filistin ve Diğer Mazlum Coğrafyalara Yardım Çağrısı Yaptı
    21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İftar Programında Filistin ve Diğer Mazlum Coğrafyalara Yardım Çağrısı Yaptı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler sevdiklerimizle, ailelerimizle, yakınlarımızla işte bugün burada olduğu gibi yol arkadaşımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızla iftar sevincini hamdolsun paylaşabiliyoruz.

  • CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil İnal Kınay'dan Proje Tanıtımı
    21:30 CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil İnal Kınay'dan Proje Tanıtımı

    CHP Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil İnal Kınay, proje tanıtım toplantısında Karabağlar'ı ortak katılımcı yönetim anlayışıyla yöneteceklerini açıkladı.

  • Ziya Akçeken: 'Play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz'
    21:21 Ziya Akçeken: 'Play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz'

    Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Akçeken, maçta geriye düştükten sonra takımın mücadeleci oyununu ve galibiyeti değerlendirdi. Ayrıca, kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve play-off'taki yerlerini garantilemek istediklerini belirtti.

  • CHP Balıkesir İl Başkanlığı, Yeryüzü Sofrası'nı Mekik Sokak'ta kurdu
    21:18 CHP Balıkesir İl Başkanlığı, Yeryüzü Sofrası'nı Mekik Sokak'ta kurdu

    CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel 'Yeryüzü Sofrası', bu yıl Mekik Sokak'ta gerçekleştirildi. İftar öncesi hazırlıkların yapıldığı alana gelen CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Akın, iftar sonrası yaptığı konuşmada, herkesi kucaklayarak bir olacaklarını ve güzel bir Balıkesir için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. İftar programına CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

  • Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir
    21:15 Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir

    Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçının son dakikalarında oyuna giren Arda Güler'in orta sahaya yakın mesafeden şutunda direkten dönen top pozisyonu için 'Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir.' dedi. Ancelotti, Arda Güler'in gol atamamasının önemli olmadığını belirtti ve Vinicius'un maçta gösterdiği performansı övdü. Ancak Vinicius, sarı kart gördüğü için gelecek hafta takımda yer alamayacak. Marca gazetesi ise Arda Güler için 'dahi' yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye 'Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi.' çağrısında bulundu.


20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.
20:17 İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik Kur’an-ı Kerim’li protestoya soruşturma İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik Kur'an-ı Kerim'li protestoya soruşturma
20:12 Canlı anlatım Mücadelede fark açılıyor Canlı anlatım! Mücadelede fark açılıyor
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
21:15 Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
19:49 Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
16:04 Pakistan’da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 21:36:40. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobil çarpması: Çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement